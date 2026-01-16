Ariano: quel disegno indecifrato con nastro nero sul portone del museo

Un disegno indecifrato, sembrerebbe dalle sembianze sataniche, attraverso l'utilizzo di nastro adesivo nero sul portone di accesso al museo di palazzo Forte lungo via D'Afflitto.
La foto pubblicata su Ariano in cartolina da Giovanna Grasso, commerciante del luogo è diventata in poco tempo virale.
Unanime condanna al gesto, che sembra sia stato compiuto da uno squilibrato. Non si tratterebbe come immaginato in un primo momento di un atto di vandalismo ad opera da bande di ragazzini, come accaduto recentemente proprio nella zona sottostante, svuotando estintori sulle auto parcheggiate.
Ad agire un uomo, statura bassa con un cappello buffo, intorno alle 20 di ieri sera sotto gli occhi di alcuni passanti tra cui una donna. "Pensavamo fosse un'artista si strada, nel vederlo intento a verificare il "lavoro" che stava realizzando".
In mattinata la scomparsa del nastro, rimosso a quanto pare da un dipendente comunale sul portone, danneggiato comunque dai segni marcati dello stupido disegno.