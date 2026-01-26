Ariano: se vieni travolto sulle strisce pedonali a metà di Cardito e chi ti paga Gli attraversamenti non completi, sono da considerarsi nulli

Un cliente vivo per miracolo dopo essere uscito da una pizzeria d'asporto, più di un tamponamento e una famiglia, padre e figli che hanno visto la morte con gli occhi mentre facevano ritorno a casa. Sono solo alcuni degli episodi avvenuti nelle ultime ore a Cardito, lungo la statale 90 delle puglie, a causa dell'assenza di strisce pedinali e scarsa illuminazione.

Ce ne siamo occupati a più riprese ma nulla. E' una situazione che non si riesce a risolvere. Per non parlare della velocità con la quale viene attraversata di sera e di notte questo tratto di strada, a Cardito soprattutto dai mezzi pesanti.

La questione ci è stata spiegata un mese fa dalla polizia municipale:

C'è stata una razionalizzazione degli attraversamenti pedonali, considerata l'esistenza di strisce pedonali ogni venti metri, le abbiamo razionalizzate in funzione del codice della strada. Le effettive sono quelle ricalcate, le altre sono state lasciate ma abbiamo chiesto all'azienda che effettua tale intervento, di coprirle in qualche modo. Cosa che purtroppo non è ancora avvenuta. Quelle lasciate trascurate sono annullate. Alcune erano addirittura, sui dossi, nelle curve e a pochi metri l'una dall'altra. Una situazione ingestibile. Al momento le abbiamo razionalizzate a Cardito, Corso Vittorio Emanuele, via Nazionale, Giacomo Matteotti, Fontananuova ed altre aree della città. Questa è realtà dei fatti".

Come dire, se malauguratamente capita di essere investiti sulle strisce pedonali a metà e chi ti paga... Al danno quindi anche la beffa!

Da qui l'appello di Felice Vitillo: "Se gli attraversamenti sono nulli, vanno eliminati totalmente con apposita vernice. E' un pò come sta accadendo con i tronchi degli alberi lasciati a metà. Ma a che servono, per altre orrende e costosissime sculture insignificanti".