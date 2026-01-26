San Valentino, Avellino guida lo stellato low cost: ristoranti sotto gli 80 euro Da Ariano Irpino a Vallesaccarda parte la mappa Michelin delle cene d’autore accessibili

È Avellino il punto di partenza del San Valentino stellato a prezzi contenuti. In provincia sono due i ristoranti premiati dalla Guida Michelin Italia che permettono di cenare con meno di 80 euro, trasformando l’alta cucina in un’alternativa concreta ai regali tradizionali.

Ad Ariano Irpino spicca Maeba Restaurant, mentre a Vallesaccarda è Oasis Sapori Antichi a rappresentare l’eccellenza irpina. Due indirizzi che raccontano una cucina legata al territorio, capace di coniugare qualità, identità e prezzi misurati.

La Campania oltre Avellino

Restando in regione, la stella accessibile continua a brillare anche fuori dall’Irpinia. Nel Salernitano, Il Papavero completa il quadro campano, confermando una tendenza che vede l’alta ristorazione regionale meno distante dal grande pubblico.

Dal Nord al Centro, la stella possibile

Dal Sud lo sguardo si allarga al resto della Penisola. In Piemonte figurano Vintage 1997, Il Patio e Zappatori.

In Lombardia propongono menu sotto soglia Abba, Osteria degli Assonica e Lanterna Verde.

Nord-Est ed Emilia Romagna

Nel Friuli Venezia Giulia l’indirizzo di riferimento resta Trattoria al Cacciatore - La Subida. L’Emilia Romagna conferma una tradizione di eccellenza accessibile con Osteria del Viandante, Cavallino, Abocar Due Cucine e Trattoria da Amerigo.

Marche, Lazio e resto del Sud

Nelle Marche si distinguono Il Tiglio e Casa Bertini. Nel Lazio l’opzione stellata sotto gli 80 euro è Materia Prima.

In Abruzzo figurano Al Metrò e Zunica 1880, mentre la Sicilia chiude la mappa con Crocifisso. Con oro e argento a quotazioni elevate, l’Irpinia dimostra che il romanticismo può passare dal piatto. Due ristoranti stellati, prezzi sotto controllo e una proposta che da Avellino si estende a tutta Italia: per San Valentino, l’alta cucina diventa un dono concreto e sostenibile.