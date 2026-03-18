Capitale della Cultura, vince Ancona: sfuma il sogno di Mirabella Eclano Delusione nel comune irpino tra le dieci finaliste

È Ancona la Capitale italiana della Cultura 2028: ad annunciarlo il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, nel corso di una cerimonia ufficiale oggi al Collegio Romano, alla presenza della Giuria di selezione e dei rappresentanti delle dieci città candidate. Ancona ha vinto con il dossier "Ancona. Questo adesso". Delusione a Mirabella Eclano, unico comune campano in lizza, arrivato in finale con altri nove comuni. “In ogni progetto che è stato presentato c'è l'Italia che vogliamo". Ha detto il ministro Giuli. La vittoria è morale e simbolica per tutte le città finaliste, spiega il numero uno del dicastero.

Vince Ancona

Alla vincitrice sarà assegnato un contributo di un milione di euro, per attuare il programma culturale presentato nel dossier di candidatura. Il titolo di Capitale italiana della cultura viene conferito dal Consiglio dei Ministri con propria Delibera, su proposta del Ministro Giuli che recepisce la raccomandazione della Giuria di selezione.

La raccomandazione con la motivazione del riconoscimento arriva dopo un attento percorso di valutazione, che ha incluso anche le audizioni delle dieci finaliste. In lizza, oltre alla vincitrice, c'erano: Anagni (Fr) con il dossier "Hernica Saxa. Dove la storia lega, la cultura unisce"; Catania con il dossier "Catania continua"; Colle di Val d'Elsa (Si) con il dossier "Colle28. Per tutti, dappertutto"; Forlì con il dossier "I sentieri della bellezza"; Gravina in Puglia (Ba) con il dossier "Radici al futuro"; Massa con il dossier "La Luna, la pietra. Dove Tirreno e Apuane incontrano la storia"; Mirabella Eclano (AV) con il dossier "L'Appia dei popoli"; Sarzana (SP) con il dossier "L'impavida. Sarzana crocevia del futuro"; Tarquinia (VT) con il dossier "La cultura è volo, in ogni dossier c'è l'Italia che vogliamo". Ha detto il ministro Giuli. Vittoria morale e simbolica per tutte le città finaliste, spiega il numero uno del dicastero.