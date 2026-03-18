Avellino-Sudtirol: le probabili formazioni, continuità e alcuni jolly Turno infrasettimanale: sfida al "Partenio-Lombardi" per la trentunesima giornata

Alle 20 sarà calcio d'inizio per la sfida Avellino-Sudtirol. I lupi ripartono dal +5 sulla zona playout alla vigilia di un turno infrasettimanale aperto con i pari tra lo Spezia e l'Empoli e della Reggiana con il Monza e con il rilancio del Mantova, vincente sul Cesena con il risultato di 3-0 per quanto riguarda la seconda parte della classifica. Continuità per gli irpini andando oltre il tour de force. Pacchetto difensivo con Daffara tra i pali e la linea a 4 con Cancellotti, Simic, Izzo e Sala. A centrocampo Palmiero è tra i convocati, ma è reduce dal problema al ginocchio: gestione per il partenopeo, Palumbo può risultare regista nel 4-3-1-2 con Besaggio e Sounas negli spot di mezzala e con Insigne da potenziale jolly nel ruolo di trequartista. In attacco si profila la conferma del tandem di Chiavari anche se Biasci appare in ballottaggio con Tutino per affiancare Russo, reduce da due gol decisivi nel cammino salvezza.

Le probabili formazioni

Serie B

Trentunesima Giornata

Avellino-Sudtirol

Avellino (4-3-1-2): Daffara; Cancellotti, Simic, Izzo, Sala; Sounas, Palumbo, Besaggio; Insigne; Tutino, Russo. All. Ballardini. A disp. Iannarilli, Missori, Palmiero, Patierno, Biasci, Kumi, Sgarbi, Armellino, Le Borgne, Sassi, Enrici, Fontanarosa, Milani

Sudtirol (3-5-2): Adamonis; El Kaouakibi, Kofler, Veseli; Davi, Frigerio, Casiraghi, Tronchin, Bordon; Merkaj, Verdi. All. Castori. A disp. Borra, Theiner, Mancini, Masiello, Sabatini, Brik, Crnigoj, Martini, Pecorino, Tonin

Arbitro: Galipò

Assistenti: Niedda e Pascarella

Quarto ufficiale: Madonia

VAR e AVAR: Monaldi e Di Vuolo