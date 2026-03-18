Avellino, nuovo pronto soccorso: gioia tra i sanitari: "Finalmente" Il commento del Nursind

"Accogliamo con grande positività la consegna della nuova ala di 1400 metri quadrati del Pronto Soccorso dell’Azienda Ospedaliera Moscati. Questo traguardo fondamentale permetterà finalmente di avviare i necessari lavori di ristrutturazione della parte originaria del reparto". Così Michele Rosapane e Romina Iannuzzio del Nursind commentano la notizia dell'ampliamento e potenziamento del pronto soccorso dell'Ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino.

Il post Pandemia

"Come organizzazione sindacale, abbiamo segnalato per anni l'inadeguatezza strutturale dei locali inaugurati nel 2010. L’esperienza della pandemia (2020-2022) ha dimostrato quanto sia vitale disporre di spazi modulari e sicuri per garantire la separazione dei percorsi e la tutela della salute pubblica. In questo contesto, un plauso va sia alla precedente che all' attuale Direzione Strategica dell'Azienda Moscati. Riconosciamo alla governance il merito di aver saputo intercettare le criticità segnalate, trasformandole in una progettualità concreta e ambiziosa. La visione dimostrata nel gestire questo ampliamento conferma la volontà della Direzione di investire non solo nelle strutture, ma nella dignità del lavoro del personale sanitario.

"Grazie a questo intervento, il nuovo Pronto Soccorso assicurerà: Umanizzazione delle cure: Percorsi più accoglienti e spazi moderni. Privacy e Dignità: Una gestione dei pazienti più riservata e rispettosa. Protocolli di gestione delle emergenze più fluidi e sicuri." Concludono Iannuzzi e Rosapane.