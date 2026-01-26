Ariano: quel palo inclinato nella rotatoria poteva davvero uccidere E ora si spera che venga riposizionato al più presto e in sicurezza al suo posto

Il palo inclinato nella rotatoria ingresso piano di zona ad Ariano Irpino poteva uccidere. Era privo di plinto. Il cemento armato che ne avrebbe garantito stabilità, sicurezza e resistenza nel tempo.

Ecco perchè è stato estratto con facilità in pochi secondi dalla gru giunta sul posto sabato scorso. Basta guardare la foto per rendersi conto delle sue condizioni. Era leggermente macchiato di terra ma non di calcestruzzo intorno.

"Prendiamo atto dell'immediato intervento da parte del comune, dopo la nostra segnalazione. Con le avverse condizioni meteo, pioggia e vento poteva davvero accadere qualcosa di molto grave - afferma Felice Vitillo - ora ci auguriamo che con la stessa tempestività possa essere riportato sul posto, in quel punto strategico dove insiste anche una telecamera importante al momento disattivata".

Stesso discorso anche nella direttrice opposta, nel rione Martiri, dove un altro palo è stato danneggiato, rimosso e non ancora sostituito.