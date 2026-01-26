Avellino, Centro Autismo ci siamo: pubblicato il bando per 30 posti disponibili La struttura semiresidenziale di Valle potrà ospitare 10 adolescenti e 20 maggiorenni

Dopo anni di attesa arriva il bando per il centro per l'Autismo di Valle ad Avellino. L’Asl Avellino ha pubblicato il bando per l’ammissione ai 30 posti in regime semiresidenziale del Centro per l’Autismo di Valle. In questo modo, l’Azienda sanitaria locale si prepara ad ampliare i servizi sul territorio per le persone con Disturbo dello Spettro Autistico (DSA). Una notizia attesissima da centinaia di famiglia, una risposta invocata da anni per la cura e assistenza, per quanti affetti da Autismo.

Ecco come accedere

Accedendo all’Albo Pretorio del portale istituzionale dell’Asl, all’indirizzo www.aslavellino.it, e entrando nella sezione Concorsi e Avvisi - Avvisi sarà possibile presentare la propria candidatura ed accedere ai posti disponibili presso il Centro di Contrada Serroni.

I requisiti

La struttura semiresidenziale di Valle potrà ospitare 10 adolescenti - di età compresa tra i 13 e i 18 anni - e 20 ragazzi maggiorenni. I requisiti necessari per fare richiesta sono due: essere in possesso di una diagnosi di Disturbo dello Spettro Autistico ed essere residenti nella provincia di Avellino. L'elenco degli idonei verrà valutato secondo criteri clinici, anagrafici e socioeconomici da una apposita

commissione.

Le domande

Le domande dovranno essere presentate entro mercoledì 25 febbraio 2026 tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) esclusivamente all'indirizzo concorsidsm@pec.aslavellino.it, avendo cura di allegare la documentazione richiesta in un unico formato pdf., indicando nell'oggetto Cognome e Nome e la dicitura "Selezione per l'ammissione al Centro Autismo".

La modulistica idonea alla presentazione della domanda è allegata all’avviso.