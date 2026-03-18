Martusciello (FI): Ad Avellino serve soluzione civica oltre recinto dei partiti Il referente di Forza Italia

"Ad Avellino esiste un solo tema: far ripartire la città. Tutto il resto viene dopo”. Lo afferma Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania. “Di fronte a questa esigenza serve uno sforzo civico che vada oltre il recinto dei partiti. Per questo ho autorizzato il segretario provinciale a mettere in campo ogni utile iniziativa per arrivare a una candidatura a sindaco che possa mettere da parte i simboli di partito”, spiega. “È una scelta di responsabilità verso la città.Quando c’è da ricostruire, bisogna allargare e non chiudere”, aggiunge il leader degli azzurri campani. “Ad Avellino, come in Campania, come dimostra il dato delle elezioni provinciali, guidiamo noi”, conclude Martusciello. La scelta del candidato sindaco ad Avellino, dunque, divide il centrodestra. La scelta del nome alla guida della compagine unitario, scivola sul tema dei simboli di partito, inevitabili come ha rimarcato ieri Cirielli, leader di Fratelli d'Italia.