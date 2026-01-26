Pascarella torna ad Ariano e si commuove: "Qui ho imparato a fare il vescovo" Celebrazione della parola nella basilica cattedrale

"Tornare ad Ariano Irpino, è sempre una grande gioia. E' qui che ho imparato a fare il vescovo. La gente mi ha accolto con grande calore. E' qui che ho cominciato a sperimentare, non solo teoricamente ma soprattutto concretamente cosa significa essere vescovo.

Gennaro Pascarella torna nella diocesi che lo ha visto pastore dal 1998 al 2004 e si emozione: "C'è un senso di gratitudine grande con le varie comunità, molte persone purtroppo non ci sono più, hanno terminato il loro cammino terreno.

Ricordo i primi giorni quando mi insediai ad Ariano. Sembrava così difficile avere relazioni, rispetto al napoletano dove sono più immediate, ma invece seppure lente sono state davvero fedeli. E lo testimonia l'incontro di oggi. Nonostante sia passato tutto questo tempo si tocca ancora con mano questa fedeltà alle relazioni. Qui non si prendono e si buttano via ma restano salde nel tempo".

Ad accogliere Pascarella è stato il vescovo Sergio Melillo e alcuni dei sacerdoti che hanno vissuto con lui l'affascinante cammino pastorale nella diocesi da egli diretta, con grande zelo e spirito caritatevole.