Agricoltura: Serluca incontra presidenti e direttori dei consorzi di bonifica La collaborazione tra enti si conferma fondamentale per una pianificazione condivisa e sostenibile

Una riunione operativa, non accadeva da tempo, con tutti i presidenti e i direttori dei consorzi di bonifica in Campania tra cui Grottaminarda in Valle Ufita.

L’incontro è stato fortemente voluto dall'assessore all'agricoltura della regione Campania Maria Carmela Serluca.

"Intendo ribadire la mia piena disponibilità ad affrontare i diversi temi legati al ruolo dei consorzi e per condividere l’opportunità di organizzare giornate di lavoro sulla base di quanto disciplinato dalla legge approvata a giugno 2025, che attribuisce ai consorzi nuovi e importanti compiti.

All’esito dell’incontro, è emersa piena condivisione all’approccio: sarà necessario mettere i consorzi nelle condizioni di diventare un punto di riferimento sui territori, in particolare per le attività di bonifica e per la tutela del territorio. La collaborazione tra enti si conferma fondamentale per una pianificazione condivisa e sostenibile.

Dalla Valle Ufita, Renzo Abbondandolo: "Confidiamo in una figura che sappia guardare i reali problemi che sta attraversando il mondo agricolo. Non possiamo che darle fiducia e sperare in un mandato proficuo e che sia la svolta per tutto il comparto agricolo. L’ascolto è importante in tutti i suoi aspetti".