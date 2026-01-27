Caso scuole ad Ariano, Cervinaro: "Abbiamo recuperato parte della nostra storia"

L'intervento della vice presidente della provincia e consigiera comunale arianese

Dimensionamento scolastico. Ecco le ultime novità

Ariano Irpino.  

"La decisione assunta in sede regionale di salvaguardare una dirigenza scolastica ad Ariano Irpino è un fatto importante per la città e per le comunità scolastiche coinvolte".

Ad affermarlo è la vice presidente della provincia di Avellino, nonche consigliera comunale ad Ariano Irpino, Laura Cervinaro

"Certo non possiamo considerarla come una vera e propria vittoria, perché il dimensionamento scolastico nasce da scelte del Mim a guida Valditara che hanno imposto criteri rigidi mettendo i territori - soprattutto delle aree interne - in una oltraggiosa competizione tra di loro.

In questi giorni ho scelto deliberatamente di lavorare nel merito, nelle sedi istituzionali competenti, mantenendo un confronto costante e riservato.

È stata una scelta di metodo poiché su questioni così delicate ritengo che i risultati si costruiscano con il lavoro e non con l’esposizione mediatica. Sono infatti convinta che la serietà istituzionale venga prima della ricerca del consenso immediato costruito attraverso la polarizzazione dei social network.

La cosa migliore - afferma Cervinaro - è che il risultato raggiunto evita un ulteriore indebolimento del sistema scolastico arianese; tuttavia non corregge una scelta sbagliata a monte.

È un argine necessario ma non una soluzione strutturale. Su questo dovremmo avviare una fase di confronto strategico immediatamente".

Il monito

"Ora è il momento di abbassare i toni e riportare il confronto sul piano della responsabilità. La scuola non può essere terreno di polemica permanente né strumento di visibilità personale: è un bene pubblico che richiede rispetto e continuità ma anche unione d’intenti e visione prospettica".

Non è finita qui

"Il lavoro quindi non è concluso. Serve continuare a chiedere politiche nazionali più attente ai territori e meno guidate da logiche puramente numeriche, perché il diritto allo studio non può essere trattato come una variabile di bilancio, né può essere terreno di scontro per costruire consenso elettorale".

