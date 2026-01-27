Ariano: ecco cosa succede di notte in contrada San Tommaso La denuncia di un residente

"Che non diventi anche contrada San Tommaso, un luogo in cui sversare rifiuto a cielo aperto. Gli ultimi ripetuti episodi ci preoccupano e non poco".

L'allarme arriva da un residente. Siamo a ridosso dell'area ospedaliera di Ariano Irpino, poco distante da corso Vittorio Emanuele.

E' qui che ignoti, probabilmente di notte si sono disfatti di rifiuti ingombranti, materasso e pneumatici, lasciandoli tra la vegetazione. Nei terreni sono stati lasciati anche sacchi neri. Viene rivolto un appello alla polizia municipale ad effettuare una verifica sul posto, al fine di individuare il responsabile o i responsabili.

L'appello

"Non possiamo di certo restare svegli di notte, per vedere chi viene a sversare rifiuti dalle nostre parti. Invitiamo anche gli altri residenti a segnalare eventualmente auto o altri mezzi sospetti, annotando il numero di targa. E naturalmente confidiamo nell'intervento delle forze dell'ordine in modo da punire i responsabili di questo scempio.