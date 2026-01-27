Enrico Franza: "Sia ben chiaro a tutti, su Ariano non si decide senza Ariano" Partita chiusa a Napoli sul dimensionamento scolastico

Il sindaco di Ariano Irpino, Enrico Franza, ha annunciato la chiusura positiva della vicenda sul dimensionamento scolastico, confermando che la Regione Campania ha accolto la proposta del Comune.

Andiamo con ordine

L’accordo prevede un solo accorpamento e il mantenimento di due poli distinti, liceale e tecnico-professionale, salvando così l’autonomia dell’Istituto “Pasquale Stanislao Mancini”.

Franza ha ricostruito le tappe della trattativa

Dopo la proposta dell’ufficio scolastico regionale di una fusione senza confronto, il comune è intervenuto subito con una nota al presidente Roberto Fico il 29 dicembre, chiedendo un tavolo regionale. La giunta comunale ha approvato la propria delibera il 3 gennaio, poi il 13 gennaio si è tenuto l’incontro a Napoli in cui è stato raggiunto l’accordo.

La delusione

Il sindaco ha criticato la provincia di Avellino, accusandola di aver tentato di reintrodurre il doppio taglio nonostante l’intesa già raggiunta, e ha ricordato che il 23 gennaio la giunta ha blindato la posizione con una nuova delibera.

Franza ha ringraziato la Regione

Dal presidente, all'assessore per la “lungimiranza e coerenza” dimostrate, e ha espresso riconoscenza alla vicesindaca Grazia Vallone, definendone l’impegno “determinante”.

Il messaggio finale del sindaco è chiaro: "Su Ariano non si decide senza Ariano".