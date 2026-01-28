Viaggio di istruzione al Quirinale: grande prestigio per il don Milani di Ariano Il ruolo del presidente della Repubblica e i principi fondamentali dello stato italiano

Le classi terze della scuola secondaria di primo grado dei plessi Covotta, Greci e Savignano Irpino dell’istituto comprensivo "Calvario Covotta-Don Lorenzo Milani" di Ariano Irpino hanno preso parte a un viaggio di istruzione a Roma, con visita al palazzo del Quirinale, sede della presidenza della Repubblica.

La visita ha consentito agli studenti di avvicinarsi concretamente alle istituzioni repubblicane, approfondendo il ruolo del presidente della Repubblica e i principi fondamentali dello stato italiano, attraverso la scoperta di ambienti di grande valore storico e artistico.

All’iniziativa hanno partecipato la dirigente scolastica Filomena Colella, da sempre sostenitrice dell’importanza educativa dei viaggi presso le sedi istituzionali, i docenti accompagnatori e la Dsga Maria Abruzzese.

Il percorso si è concluso con una visita guidata nel centro storico di Roma, tra luoghi simbolo come piazza Venezia, l’Altare della Patria, la fontana di Trevi e piazza di Spagna, offrendo agli alunni un’esperienza ricca di significato culturale e civico.

Un’attività formativa di grande valore, che ha rafforzato nei ragazzi il senso di cittadinanza attiva e la consapevolezza del patrimonio storico e istituzionale del Paese.