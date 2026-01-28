Ariano, De Gruttola: "Accogliamo positivamente la scelta seppur dolorosa" Dimensionamento scolastico 2026-2027

La delibera della giunta regionale della Campania n. 6/2026 ha disposto la nascita di due poli scolastici nel comune di Ariano Irpino, liceale e tecnico/professionale, con la riorganizzazione dei tre istituti superiori esistenti.

E questo è il primo dato acclarato

Poiché nessuna delle tre scuole superiori coinvolte raggiunge il parametro medio dei 900 alunni, previsto dalla normativa vigente come condizione necessaria per la conservazione dell’autonomia, l’intervento di “razionalizzazione” è stato considerato necessario ed inevitabile dall'amministrazione regionale, pena il commissariamento dal parte del Ministero.

Reazione

La comunità scolastica dell’istituto superiore De Gruttola accoglie positivamente questa scelta che, seppur dolorosa per il territorio arianese e con ricadute per il personale Ata sotto forma di possibile perdita di posti di lavoro, nella sua inevitabilità appare razionale e coerente con gli indirizzi ministeriali ed allo stesso tempo porta a garantire un’o/erta formativa omogenea, per titolarità, e diversificata, conservando tutti gli indirizzi di studio attualmente esistenti tra le tre scuole coinvolte, senza comportare disagi né ripercussioni particolari per l’utenza, nella fattispecie per alunni e famiglie.

Poiché poco se ne è parlato in questi giorni concitati, vale la pena ricordare che anche l’Istituto De Gruttola ha una storia che a/onda le sue radici negli anni Cinquanta del secolo scorso, ed è intitolato ad un personaggio arianese, il prof. ing. Giuseppe De Gruttola, scomparso prematuramente, che tanto si è speso per la formazione sul territorio arianese.

Prospettive future

Nel tempo, l’Istituto ha ampliato notevolmente la sua o/erta formativa fino ad arrivare ad o/rire tre indirizzi tecnici e due professionali, oltre a corsi serali per adulti, e vanta attualmente un’utenza di ben oltre cinquecento alunni.

Inoltre, nei prossimi anni sarà completata la ricostruzione dell’edificio “ex Giorgione” che consegnerà nuovi spazi moderni e funzionali all’Istituto De Gruttola, per ospitare la sede degli indirizzi turistico ed alberghiero.

Conclusione

In conclusione, la scelta della Regione di creare due poli scolastici omogenei, appare ottimale nel contesto delle limitate opzioni praticabili, consentendo ai nascenti nuovi istituti un certo grado di stabilità futura e l’accesso ad una progettualità di lungo termine, restando al contempo saldamente ancorati al territorio, senza sacrificare la memoria storica né le esigenze dell’utenza, al contrario contribuendo per molti versi

alla valorizzazione dell’o/erta formativa scaturente dalle specificità formative delle istituzioni scolastiche dei nuovi istituti superiori del comune di Ariano Irpino.