Ariano: da un lato i lavori per la fibra, dall'altro le strade disastrate Il problema maggiore è il mancato ripristino

Da un lato i lavori di scavo per la fibra, dall'altro le strade disastrate che peggiorano di giorno in giorno ovunque.

Accade ad Ariano Irpino come negli altri comuni. Il problema maggiore è il mancato ripristino immediato come si evince dalla foto che compare in questo articolo, scattata in località Sant'Antonio.

A peggiorare ulteriormente la situazione anche le condizioni meteo delle ultime ore. Strade invase da fango e detriti e buche. A Cardito è rimasto ancora tutto irrisolto dopo la riparazione di un guasto idrico di fronte alla sede dell'Aci. Non è ancora dato sapere a chi spetta il ripristino.

Ma è tutta la statale 90 delle puglie, interessata giorno e notte dal transito dei mezzi pesanti, alcuni dei quali diretti nel cantiere della stazione Hirpinia ad essere ad altissimo rischio soprattutto per i centauri. La tragedia per loro è davvero dietro l'angolo.

Ad altissimo rischio il tratto che dal bivio Rodegher porta all'incrocio Maddalena. Va asfatato al più presto, prima che davvero accada l'irreparabile.