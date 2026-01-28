Avellino, tegola per Biancolino: lesione al soleo per Izzo Le condizioni del calciatore biancoverde

Brutte notizie in casa Avellino. Il difensore Armando Izzo non ha preso parte alla gara contro lo Spezia a causa di un problema fisico accusato nel corso del riscaldamento pre-partita. Il calciatore, infatti, ha avvertito un fastidio al polpaccio destro che ha impedito al tecnico di impiegarlo nel match. Gli accertamenti strumentali effettuati nei giorni successivi hanno confermato la presenza di una lesione al muscolo soleo. Izzo ha già avviato il percorso di terapie e riabilitazione, con l’obiettivo di recuperare nel minor tempo possibile e tornare presto a disposizione della squadra. Di seguito, la nota emanata dal club biancoverde:

"L’U.S. Avellino 1912 rende noto che il calciatore Armando Izzo in occasione della gara Spezia – Avellino, e nello specifico al termine del riscaldamento pre partita, ha accusato un fastidio al polpaccio destro in seguito al quale non è stato possibile impiegarlo nell’arco dei novanta minuti. Nei giorni scorsi tale problematica è stata approfondita sottoponendo il giocatore ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione del muscolo soleo. Izzo ha già iniziato il programma di terapie strumentali per tornare a disposizione prima possibile".