Musica e locali notturni: prestigioso incarico per l'arianese Dino Pagliaro Nominato responsabile regionale in Campania dei Dance Music Awards

I Dance Music Awards, tra i concorsi nazionali più prestigiosi dedicati alla musica dance e al mondo dei club, annunciano la nomina di Dino Pagliaro quale responsabile regionale per la Campania.

Un incarico di rilievo che premia un percorso costruito nel tempo con passione, competenza e profonda conoscenza del settore.

Classe 1982, nato ad Ariano Irpino, Dino Pagliaro è da sempre impegnato nel mondo della musica e dell’intrattenimento notturno. Vanta una significativa esperienza nel panorama dei locali notturni, ambito nel quale opera con ruoli di responsabilità, maturando una visione completa delle dinamiche artistiche, organizzative e promozionali legate alla club culture.

La sua candidatura si è imposta sulle numerose pervenute grazie a un profilo brillante, apprezzato per professionalità, affidabilità e capacità di valorizzare talenti e realtà emergenti del territorio campano.

Una scelta che conferma la volontà dei Dance Music Awards di affidarsi a figure qualificate per rafforzare ulteriormente il prestigio del Premio Nazionale.

Con questa nomina, Dino Pagliaro sarà chiamato a rappresentare i valori dei Dance Music Awards a livello regionale, contribuendo allo sviluppo del progetto e al consolidamento di una rete sempre più ampia e qualificata nel mondo della musica dance.

Nel nuovo ruolo di responsabile regionale Campania, Dino Pagliaro sarà punto di riferimento per artisti, operatori e addetti ai lavori, contribuendo allo sviluppo e alla promozione dei Dance Music Awards sul territorio.