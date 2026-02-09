Tir sbanda sull'A30: 7 chilometri di coda verso Salerno Riaperto il tratto che era stato chiuso per gli interventi di messa in sicurezza

Mattinata di caos e disagi sul Raccordo Avellino-Salerno per un incidente avvenuto in territorio salernitano sull'autostrada A30. E' successo dopo le ore 7, in un orario di intenso traffico sui collegamenti tra i capoluoghi campani.

Alle 8:15 circa, sulla A30 Caserta-Salerno, è stato riaperto il tratto compreso tra Mercato San Severino e il Raccordo Salerno-Avellino in direzione Salerno, precedentemente chiuso per l'incidente nel quale è rimasto coinvolto un mezzo pesante al km 53,6, in corrispondenza del quale il traffico transita attualmente su una corsia. Al momento, nel tratto interessato, si registrano 6 km di coda nel tratto compreso tra Castel San Giorgio e il Raccordo Salerno-Avellino in direzione Salerno. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione del 6° Tronco di Cassino di Autostrade per l'Italia.