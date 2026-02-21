Masterplan della Valle Ufita: l'assessore regionale Cuomo a Grottaminarda L'appuntamento è per martedì 3 marzo, alle ore 17:00

Martedì 3 marzo, alle ore 17:00, nella sala consiliare "Sandro Pertini" di Grottaminarda, convegno con l'assessore regionale Vincenzo Cuomo, dal titolo "Verso il Masterplan della Valle dell'Ufita".

L'iniziativa, fortemente voluta dal sindaco Marcantonio Spera e dall'assessore Marisa Graziano per discutere di strategie per lo sviluppo delle aree interne, fa seguito all'incontro avuto in regione Campania il 6 febbraio proprio con il neo assessore regionale al governo del territorio e patrimonio il quale, oltre a mostrare grande disponibilità all'ascolto e al confronto, ha ritenuto di ripartire da Grottaminarda per rilanciare il masterplan per le aree Interne.

Dopo i saluti del sindaco di Grottaminarda, Marcantonio Spera, e del sindaco di Ariano Irpino, Enrico Franza, interverranno Adele Picone e Michelangelo Russo, responsabili scientifici progetto cura dell'Università degli studi di Napoli Federico II, e i consiglieri regionali Vincenzo Alaia e Maurizio Petracca. Le conclusioni saranno, naturalmente, affidate all'assessore regionale Vincenzo Cuomo.

"È con grande entusiasmo che annunciamo la ripartenza dell'interlocuzione con la nuova giunta regionale, per dare nuovo slancio a questi interventi strategici, fondamentali per il nostro territorio. Ringraziamo l'assessore Cuomo che ha voluto un incontro territoriale con tutti i sindaci ed i tecnici delle comunità dell’area vasta - afferma Marisa Graziano, assessore alla valorizzazione del territorio, ai trasporti, alla stazione Hirpinia e alla piattaforma logistica del comune di Grottaminarda - Il nostro sindaco, in qualità di responsabile del coordinamento tecnico del Masterplan Valle Ufita, è già in stretto contatto con le università che stanno collaborando e presto avvieranno un confronto diretto con i 28 comuni coinvolti, sia dell'area "target" che dell'area "buffer".

Siamo convinti che il masterplan, insieme alla stazione Hirpinia e alla piattaforma logistica, saranno il motore di un cambiamento positivo e duraturo per le nostre Aree interne, aprendo nuove prospettive di sviluppo e crescita per tutta la comunità".