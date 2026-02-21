Voto ad Avellino, Mastella scuote il Pd: "Si vada uniti o si perderà" E sulla mano tesa di Piero De Luca: "Non voglio matrimoni di convenienza"

Ha invocato l’unità del centrosinistra in tutti i comuni impegnati nella prossima tornata per le Amministrative, a cominciare da Avellino e Salerno. Clemente Mastella, ospite nel capoluogo irpino per un incontro sulle aree interne, è entrato a gamba tesa sul Pd. "Qui vedo cose che non mi piacciono. Ritengo sia giusto portare avanti l’idea del campo largo ovunque, anche a Salerno dove non sono contrario a De Luca ma serve l’unità. Qui ad Avellino se il Pd ritiene che non si vada alle riunioni quando ci si vede, non va bene. Dovrebbe trainare gli altri e assecondare gli sforzi per stare insieme. Ma se si va da soli si perde. La mia esperienza è tale che quando si va al ballottaggio chi è avanti perde. Consiglio di fare una cosa insieme, lavorando, fabbricando una linea diversa di comunità politica, anche in considerazione delle Politiche del prossimo anno. Se il Pd non lo fa se ne assume la responsabilità e noi ci sentiamo liberi di fare quello che vogliamo".

Sulla mano tesa dal segretario regionale Piero De Luca, Mastella è categorico: "Mi fa piacere ma i matrimoni si fanno o per convinzione o per convenienza. Spero che chi sia arrivato oggi nel Pd a Benevento voglia fare un matrimonio di convinzione in maniera sera e allora si può andare avanti".