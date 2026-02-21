Reggiana-Avellino, i convocati di Ballardini per la prima del nuovo corso Ai box Favilli e Izzo che proseguono il programma di recupero

L'Avellino si prepara ad affrontare la prima trasferta della gestione Ballardini. Domenica alle 17.15 i Lupi sfideranno la Reggiana in trasferta, sfida che metterà in palio punti pesanti per la corsa salvezza.

In vista del match in terra emiliana, valido per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie, il nuovo allenatore della formazione biancoverde ha diramato la seguente lista di convocati:

1 Iannarilli, 2 Missori, 3 Sala, 6 Palmiero, 7 Tutino, 8 Pandolfi, 9 Patierno, 10 Russo, 14 Biasci, 16 Kumi, 18 Sgarbi, 19 Reale, 20 Palumbo, 24 Sounas, 27 Le Borgne, 29 Cancellotti, 30 Daffara, 39 Besaggio, 44 Simic, 53 Sassi, 56 Enrici, 63 Fontanarosa, 78 Milani, 94 Insigne.

Tra gli indisponibili spiccano le assenze di Andrea Favilli e Armando Izzo: l'attaccante sta curando l’edema osseo al calcagno sinistro; il difensore sta seguendo il programma di recupero in seguito alla lesione del muscolo soleo di destra.