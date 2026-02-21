Roccabascerana: Antonio Perrotta e Stefano Viscione lasciano la Lega L'annuncio: "Priorità ai territori e alle zone interne, serve una politica di prossimità"

Con una nota congiunta, i consiglieri comunali Antonio Perrotta e Stefano Viscione annunciano ufficialmente la loro uscita dalla Lega.

Una decisione maturata dopo una profonda riflessione politica e dettata dalla necessità di rimettere al centro dell’agenda amministrativa le esigenze reali delle comunità locali, in particolare quelle delle zone interne.

Le ragioni della scelta

Alla base della decisione vi è la constatazione di un progressivo distacco del partito dalle realtà periferiche della provincia.

"Avevamo aderito alla Lega provinciale con entusiasmo, vedendola come una realtà politica nuova e Libera dai compromessi delle altre forze politiche, potenzialmente capace di costruire un progetto solido per il nostro territorio," dichiarano i consiglieri. "Speravamo che il partito potesse diventare un punto di riferimento per le zone interne, aree spesso trascurate ma estremamente dinamiche. Tuttavia, alcune dinamiche interne hanno evidenziato un’attenzione sbilanciata verso i grandi capoluoghi campani, lasciando noi amministratori locali in una condizione di incertezza."

L’impegno verso i piccoli comuni.

I consiglieri chiariscono che non si tratta di un attacco personale, ma di una divergenza di visione strategica:

"Non muoviamo accuse specifiche a singoli, ma per chi amministra i piccoli centri la politica deve essere sinonimo di riferimenti chiari, presenza costante e soluzioni pratiche. Senza una struttura che supporti concretamente le istanze dei borghi e delle aree interne, viene meno il senso stesso dell'appartenenza a una forza politica nazionale."

Il futuro: liberi dagli schemi per il bene della comunità

Da oggi, i consiglieri si dichiarano indipendenti da schemi di partito, con l'obiettivo di concentrare ogni energia esclusivamente sull'interesse della propria comunità.

"La nostra bussola resta il mandato ricevuto dai cittadini. Sentiamo il dovere di essere liberi da logiche di apparato per occuparci del futuro amministrativo del nostro territorio. Le zone interne hanno bisogno di una voce forte e autonoma: continueremo a lavorare per questo, con la concretezza che i nostri elettori ci chiedono e meritano".

