Ariano, mura lesionate stadio, effettuato il sopralluogo: ecco cosa è emerso

Rigonfiamenti con successive lesioni e rotture dovute a infiltrazioni pesanti sulle mura dello stadio Silvio Renzulli ad Ariano Irpino.
Sopralluogo da parte del dirigente dell'area tecnica Angelo Morella lungo viale Tigli. L'allarme era stato sollevato da ottopagine, esattamente sabato scorso. Si tratta della tribuna centrale dello stadio Silvio Renzulli. Un distacco causato senza dubbio da infiltrazioni che ne hanno compromesso l'integrità.
Queste le notizie da noi raccolte dopo il sopralluogo:
Innanzitutto verrà finalmente smontata la rete lungo tutta la struttura, che creerebbe un effetto vela fino a determinare una spinta sulla muratura. A breve, la squadra manutentori del comune effettuerà dei sondaggi e sulla scorta degli stessi si deciderà sui lavori da effettuare.
Il dato rassicurante, è che la situazione secondo gli esperti intervenuti non sarebbe grave, ma facilmente risolvibile.