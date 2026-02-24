Ariano: sportelli aperti alle ecoisole di contrada Stratola Ciò comporta un utilizzo da parte di persone non autorizzare in qualche caso, provenienti da fuori

Sportelli aperti alle ecoisole informatizzate per la raccolta differenziata ad Ariano Irpino. Accade in contrada Stratola, dove soprattutto la raccolta della plastica sta avvenendo in maniera non corretta a causa del danneggiamento subito.

Era già accaduto anche nelle strutture installate nel piazzale del cimitero. Ciò comporta un utilizzo da parte di persone non autorizzare in qualche caso, provenienti anche da fuori. Un'abitudine che purtroppo non è mai cessata.

Un sistema che tutto sommato sta funzionando ovunque. Non si spiega diversamente, essendo scomparsi, i cumuli di rifiuti nelle varie piazzole in cui sono state collocate le ecoisole.

Ciò che forse manca è una manutenzione costante e relativa riparazione delle bocche di conferimento, nel caso specifico ad esempio, degli sportelli che risultano essere fuori uso. E' ciò che chiedono molti abitanti.