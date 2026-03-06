Caso topi all'ufficio postale di Nusco: ecco cosa è successo Il chiarimento da parte di poste italiane

Caso topi all'ufficio postale di Nusco. E' di ieri la forte presa di posizione del sindaco Antonio Iuliano che ha minacciato azioni clamorose. Immediata la risposta di poste italiane rammaricata con i cittadini per l’accaduto. L'ente informa che a seguito dell’ultimo intervento di derattizzazione, è emerso che i ratti presenti nell’ufficio postale di Nusco provengono dall’intercapedine adiacente alla sede che è di proprietà comunale.

"Da tale intercapedine, utilizzata dal comune di Nusco come deposito temporaneo di rifiuti, i ratti hanno avuto accesso all’ufficio postale, infestandone i locali e proliferando, danneggiando di conseguenza il recuperatore d’aria, i cavi elettrici e i canali flessibili.

Gli interventi di ripristino e di bonifica necessari per rendere nuovamente agibile e operativa la sede richiedono circa due settimane.

Per andare incontro alle esigenze dei cittadini l’ufficio postale di Nusco è stato temporaneamente trasferito presso la sede di Ponteromito (via Appia 9) che osserva un’orario di apertura esteso rispetto a quello consueto: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.30".