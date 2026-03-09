La grande forza delle donne: Ariano premia le sue eccellenze/FOTO E VIDEO Franza: "L'essenza di queste celebrazioni vive nel quotidiano, nel silenzioso coraggio di ogni gesto

Un bagno di folla nella sala consiliare Giovanni Grasso ben rappresentata dal volto raggiante della moglie Pina Gambacorta, in occasione del premio annuale alle donne che si sono particolarmente distinte nelle professioni, cultura, volontariato e sport fair play. Iniziativa partita nel 2022, sposata dalle associazioni e portata avanti dall'amministrazione comunale con particolare impegno da parte dell'assessore Pasqualino Molinario e il sindaco Enrico Franza. In campo le associazioni Fidapa, Panathlon Club, Panacea Odv, Stati generali delle donne, ben rappresentate da Marika Luparella, Lucia Scrima, Maria Spina Pratola e Sara Sebastiano. Una grande forza sul territorio.

La finalità del premio, è quella di contribuire a dare visibilità agli sforzi e all’operato di donne arianesi e promuovere modelli di azione ed esperienze che stimolino e siano di ispirazione per altre donne ad essere sempre più protagoniste del nostro tempo.

ECCO L'ELENCO DEI PREMIARI DI QUESTA EDIZIONE 2026

ANNA BATTAGLIA SOVRINTENDENTE POLIZIA DI STATO

Per il suo coraggio, senso di responsabilità, impegno nell'esaltare quei valori di legalità che rendono ogni comunità più forte e unità.

MARIA STELLA RENAUDO COMANDANTE COMPAGNIA GUARDIA DI FINANZA DI ARIANO IRPINO

Per il suo spiccato senso del dovere, la sua dedizione e il suo adoperarsi quotidiano al fine di garantire la sicurezza e la difesa dei cittadini e del territorio. Pel la volontà di diffondere sempre più questi valori, che rappresentano il cuore pulsante della comunità.

GIOVANNA LA PORTA INSEGNANTE

Creativa e tenace, si è spesa ogni giorno per l'istruzione e la formazione delle nuove generazioni, offrendo loro gli strumenti per conoscere ed interpretare il mondo. Supporta e si rende promotrice di iniziative di vario genere, mostrando un forte senso di solidarietà e altruismo.

SONIA CERASE DIRETTRICE COMMERCIALE MARKETING

Durante la sua carriera, Sonia ha osservato come molte donne talentuose abbandonino il lavoro dopo il matrimonio o la maternità, comprendendo che non si tratta di una scelta individuale, ma dell’effetto di un sistema che svaluta le competenze femminili e non offre adeguato supporto.

Da questa consapevolezza nasce RestartDonna APS, un’associazione di promozione sociale fondata con l’obiettivo di favorire la riconquista del ruolo sociale ed economico delle donne attraverso formazione e supporto strategico.

Per Sonia, il progetto rappresenta una doppia sfida: professionale, per contrastare i pregiudizi che ostacolano il merito, e umana, per restituire valore al territorio e contribuire concretamente alla crescita delle donne che lo abitano. Con coraggio e determinazione, ha trasformato l’indignazione in azione, creando uno spazio in cui le donne possano ritrovare strumenti, fiducia e opportunità, perché credere nel proprio valore significa riprendersi ciò che spetta loro di diritto.

MARTA SCRIMA ATLETA STUDENTESSA

Giovanissima atleta di mezzofondo, si avvicina all’atletica leggera grazie alle competizioni scolastiche. In soli due anni è riuscita ad imporsi a livello regionale, guadagnando più volte il podio.

Ultimo risultato: 01.02.2026 CRI e CDS Sant’Antimo (2.000mt), categoria Cadette, 4ª classificata.

Eppure, ciò che rende Marta davvero speciale non è soltanto il risultato, ma il percorso: la capacità di credere in sé stessa, di allenarsi con costanza e di affrontare ogni gara con coraggio e umiltà. Marta è la dimostrazione che, anche da giovanissimi, con impegno e cuore si possono raggiungere obiettivi importanti. La sua convocazione non è un punto di arrivo, ma un passo decisivo verso un futuro sportivo che promette grandi emozioni e successi, portando con orgoglio il nome della Marathon Club e della Città di Ariano Irpino, diventando un esempio per tanti giovani atleti.‎

MARIA GIUSEPPINA MIANO RICERCATRICE GENETICA E BIOFISICA

Per essere la prima ricercatrice presso l’Istituto di genetica e biofisica del consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.). La sua attività si concentra sulla neurogenetica. Collabora con Telethon. La sua sfida: mettere a punto una terapia innovativa denominata rna based therapy per dare speranza ad una malattia rara attraverso la scoperta di un nuovo farmaco. Oggi rendiamo omaggio alla carriera di eccellenza scientifica di una donna e alla sua vita, guidata da un principio semplice e straordinario: la conoscenza come responsabilità verso gli altri.

ADRIANA MONACO STILISTA, SARTA E COSTUMISTA DI ABITI STORICI

Si diploma da stilista presso l’Istituto Artistico Marangone di Milano. Ha ricevuto il Premio alla Carriera nel 2023, classificata al 1° posto alla Milano Fashion.

Donna di grande talento e intuizione, appassionata non solo del suo lavoro che ne ha fatto un’Arte ma soprattutto del suo paese natale Ariano Irpino.

GRAZIA CAGGIANELLA MEDICO

Per aver dimostrato eccezionale impegno professionale, competenza, dedizione, grande umanità, disponibilità ed empatia nel corso della sua attività al fianco delle donne, contribuendo significativamente al successo delle iniziative da lei intraprese su tutto il territorio.

CLARA SURRO SCENOGRAFA

In segno di stima e ammirazione per aver dato lustro alla sua città anche in campo nazionale, grazie all'eccezionale talento e creatività che hanno contribuito a creare atmosfere uniche e suggestive negli spettacoli e nelle varie attività che ha realizzato.

MARIANNA SABINO VOLONTARIA

Per la sua entusiastica attività di volontariato che svolge aiutando le persone bisognose con generosità e accoglienza, dimostrando grande sensi di umanità e impegno sociale in particolare verso tutte le donne del circondario attraverso una rete di distribuzione.

ALESSANDRA PRATOLA DOCENTE

Ha praticato la pallavolo nel Gsa ariano in una visione educativa e formativa dell’attività sportiva. L’etica e il fair play sono stati gli elementi ispiratori della sua educazione sportiva che attualmente trova riscontro nelle proposte progettuali riferite all’inclusione con iniziative di “Sitting Volley” rivolte agli studenti degli istituti di istruzione secondaria.

È proprio da quei valori appresi sul campo — rispetto, responsabilità e spirito di squadra — che nasce oggi l’impegno a rendere la pallavolo uno spazio per tutti, dove ogni studente possa sentirsi parte di qualcosa. Perché l’inclusione non è un progetto da realizzare, ma una scelta quotidiana: quella di trasformare lo sport in un’opportunità di dignità, partecipazione e speranza.

LA SODDISFAZIONE DI ENRICO FRANZA E PASQUALINO MOLINARIO

"Un grazie di cuore alle associazioni Fidapa Ariano Irpino, Panathlon Club, Panacea Odv e Stati generali delle donne, e alle loro presidentesse, che hanno reso possibile questa celebrazione. Un applauso speciale a tutte le donne premiate, le cui storie e i cui impegni arricchiscono la nostra comunità. La loro luce brilla non solo oggi, ma ogni giorno, ispirandoci a riconoscere il valore di ogni donna.

Ricordiamo che l’essenza di queste celebrazioni vive nel quotidiano, nel silenzioso coraggio di ogni gesto".