Ariano, disagi a Santa Barbara: "L'acqua manca per ampie fasce orarie al giorno" Nuova presa di posizione del comitato Uniamoci per l'acqua

La situazione del servizio idrico ad Ariano Irpino continua a destare forte preoccupazione, da tempo si registrano gravi disagi.

In particolare in contrada Santa Barbara l’acqua manca per ampie fasce orarie della giornata. Non si tratta solo di interruzioni programmate: la pressione è talmente bassa che dai rubinetti spesso non esce neppure una goccia. Una condizione che rende estremamente difficile la vita quotidiana delle famiglie, costrette a convivere con un servizio che dovrebbe essere essenziale ma che, di fatto, non viene garantito.

"La situazione è stata più volte segnalata alla dirigenza di Alto Calore Servizi - scrive Mariangela Grasso Comitato “Uniamoci per l'acqua”- ma ad oggi non sono arrivate risposte concrete né si sono registrati miglioramenti.

Nel frattempo, ai cittadini sono state fatte promesse che si sono rivelate infondate e che, nei fatti, non hanno prodotto alcuna soluzione.

Ciò che rende la situazione ancora più inaccettabile è che, mentre l’acqua continua a mancare o arriva con una pressione insufficiente, le bollette per il servizio idrico sono aumentate. I cittadini si trovano quindi a pagare di più per un servizio che non viene garantito.

L’acqua non è un favore ma un diritto. È necessario che chi ha responsabilità nella gestione del servizio intervenga immediatamente per ristabilire condizioni di normalità e garantire un approvvigionamento idrico continuo e adeguato.

Serve un intervento rapido e concreto, perché non è più accettabile che intere zone della città restino senza acqua per ore ogni giorno.

Se la situazione dovesse continuare senza risposte, sarà inevitabile valutare tutte le iniziative possibili a tutela dei cittadini".