Tre ori ed un bronzo per gli Arcieri del Tricolle Rilevante l’esordio di Flavio Grasso

Tre ori ed un bronzo per gli Arcieri del Tricolle all’ultima gara indoor della stagione che riprenderà a settembre del 2026.



La competizione interregionale, si è tenuta presso il centro polivalente di Torre Le Nocelle, valevole per potersi qualificare al prossimo Campionato italiano e al prossimo campionato regionale.



Rilevante l’esordio di Flavio Grasso che alla sua prima gara ha conquistato un meritato bronzo.

Queste le posizioni degli Arcieri del Tricolle nella classifica finale:



Marianna Rogazzo, arco nudo, master femminile, oro.



Alessia Manganiello, arco nudo, junior femminile, oro.



Matilde Puorro, arco olimpico, ragazzi femminile, oro.



Flavio Grasso, arco nudo, master maschile, bronzo.



Antonio Zotti, arco nudo, master maschile, quarto posto.

