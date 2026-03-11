Ariano: "Troppi bidoni incontrollati lungo le strade, è uno scempio" L'appello dall'isola pedonale di via tribunali

Troppi bidoni incontrollati lungo le strade davanti alle attività commerciali. Un vero e proprio pugno nell'occhio. Accade in periferia ma anche in centro e in modo particolare nell'isola pedonale di via tribunali.

E come denunciato pochi giorni fa da un commerciante del luogo vengono utitizzati da qualche furbetto della raccolta differenziata.

Il caso più eclatante all'imbocco di vico De Franza, per intenderci di fronte allo storico arco di via tribunali. I bidoni della raccolta differenziata sbarrano completamente la scalinata che porta all'ufficio Siae. Vanno rimossi immediatamente o collocati se necessario altrove. Non è quello assolutamente il luogo idoneo.

Per non parlare dello stato di degrado e abbandono dell'area sottostante invasa di rifiuti di ogni genere. E non mancano topi e insetti. La zona non viene pulita da anni e vi è un serio rischio igienico sanitario.