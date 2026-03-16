Ariano: il punto della situazione sui lavori in via Roma In corso gli interventi di rifacimento della rete idrica. Meglio ora che dopo

Lavori in via Roma ad Ariano Irpino. Da sabato scorso la ditta ha iniziato gli interventi di rifacimento della rete idrica che proseguirà fino al tratto iniziale di corso Europa dove poco distante è presente il cunicolo dei sottoservizi.

Saranno realizzati gli allacci nuovi alle utenze e successivamente verrà realizzata nel cunicolo la nuova linea principale. Tutto questo perché alto calore ha comunicato all'area tecnica del comune che sul tratto di via Roma la rete non è presente nel cunicolo. Vi è in pratica la vecchia infrastruttura sotto la soletta di sottofondo.

Come già sottolineato nei giorni scorsi, si tratta di lavori intelligenti. E' necessario infatti effettuare adesso l'intervento, essendo stato stato tutto demolito. In futuro sarebbe stato tutto più complicato con l'inevitabile esecuzione di nuovi scavi.

In base alle condizioni del tempo nelle prossime ore si avrà un cronoprogramma più chiaro e dettagliato. delle lavorazioni.

Sicuramente ci sarà un po di ritardo per questo problema sopraggiunto ma è indispensabile realizzare la rete idrica in questa fase.

Grande sinergia tra impresa, alto calore, direttori operativi, area tecnica, amministrazione comunale e gli stessi commercianti. L'interesse è comune fare presto e bene.