Castel Baronia: eletta la nuova presidente e direttivo della Pro Loco Ecco la nuova squadra

La Pro Loco di Castel Baronia ha rinnovato i propri organi sociali. Nel corso dell’assemblea svoltasi presso la Casa Sociale di Castel Baronia, i soci hanno eletto all’unanimità la nuova presidente e il nuovo direttivo che guideranno l’associazione nelle prossime attività.

Alla guida della Pro Loco è stata eletta Pina Lungarella, imprenditrice agricola conosciuta e apprezzata sul territorio per la sua grande passione nella coltivazione dello zafferano, una delle eccellenze agricole che contribuiscono a valorizzare il territorio.

Accanto alla presidente Lungarella è stato eletto anche il nuovo direttivo, così composto:

• Antonio Rinaldi, vicepresidente

• Anna Famiglietti, consigliere

• Maria Luigia Leone, consigliere

• Anthony Nudo, consigliere

L’elezione è avvenuta all’unanimità, segno di grande condivisione e fiducia da parte dei soci verso la nuova squadra chiamata a guidare la Pro Loco nelle attività di promozione culturale, sociale e turistica del paese.

La nuova presidente raccoglie il testimone dall’ex presidente Mario Garofalo, al quale è stato rivolto un sincero ringraziamento per l’impegno e il lavoro svolto durante il suo mandato.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche a Enzo Mazzeo, che per molti anni ha rappresentato una figura centrale nella vita della Pro Loco, portando avanti l’associazione tra battaglie, momenti difficili e manifestazioni prestigiose che hanno dato lustro e visibilità alla comunità di Castel Baronia.

Nel corso dell’assemblea, la neo presidente Pina Lungarella ha voluto sottolineare l’importanza di rendere la Pro Loco sempre più inclusiva e partecipata: "La Pro Loco sarà aperta soprattutto alle nuove generazioni. Vogliamo coinvolgere sempre più giovani e cittadini nella vita associativa. Il tesseramento sarà sempre aperto a chiunque voglia dare il proprio contributo per il bene della comunità."

Con questa nuova squadra, la Pro Loco di Castel Baronia si prepara ad avviare una nuova fase di attività e iniziative con l’obiettivo di promuovere il territorio, valorizzare le tradizioni locali e rafforzare il senso di comunità.