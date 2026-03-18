Topi a spasso e sacchetti di immondizia lasciati vicino alla casa dell'acqua Accade all'ingresso di rione Rodegher ad Ariano Irpino.

Topi a spasso e sacchetti di immondizia lasciati da qualche incivile davanti alla sudicia casa dell'acqua di Cardito che affaccia alla statale 90 delle puglie. Accade all'ingresso di rione Rodegher ad Ariano Irpino.

"Pian piano sta diventando un'abitudine, quella di lasciare la spazzatura in questo spazio, sotto il cestino anch'esso sempre pieno - ci dice un abitante - per non parlare dei topi di grosse dimensioni, non so come li chiamate voi che non stiamo attenti, entrano anche in casa. Davvero non se ne può più".

Immondizia lasciata in strada anche nei pressi del palazzetto dello sport e del dipartimento di salute mentale dove più volte è toccato alla presidente dell'associazione di volontariato Panacea Maria Spina Pratola, pulire in silenzio e in contrada Viggiano, nel popoloso quartiere dei 78 alloggi sotto i porticati e in strada.

Cestini che vengono utilizzati per altri scopi a una donna costretta ogni volta a pulire con le sue mani pur di mantenere pulito il rione.