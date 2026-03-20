Ariano: nasce uno spazio di comunità, condivisione e crescita in città A darne notizia è la diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia

Si chiama tre volte tutti: "Tutti,tutti, tutti" il nuovo spazio di comunità, condivisione e crescita per il territorio. E' un nuovo e inedito punto di aggregazione importante e significatico, quello che vedrà la luce ad Ariano Irpino, nel cuore del centro storico. A darne notizia è la diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia.

"In una società che corre vogliamo rallentare per riscoprire il valore delle relazioni e dell'essere una comunità che si incontra".

Lunedì 23 marzo 2026, ore 20:30, appuntamento nel museo diocesano di via Annunzia, a pochi passi dall'emporio solidale e dalla centralissima piazza Duomo.

"Non sarà solo una presentazione, ma una festa! Inizieremo con un brindisi e un’apericena di benvenuto per festeggiare insieme questo nuovo inizio. Vi aspettiamo a braccia aperte. Perché, come dice il nome, questo spazio è davvero di...tutti!"