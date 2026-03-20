Ariano: ecco i recinti mobili in rete per catturare i cinghiali Installate le trappole nelle zone più critiche dopo l'allarme in villa comunale e nelle zone rurali

La villa si sta preparando per la bella stagione affrontando due temi importanti: la gestione dell'emergenza cinghiali e i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.

"Dopo il tavolo tecnico del 25 febbraio, la regione Campania - afferma il sindaco Enrico Franza - ha accolto le nostre istanze e autorizzato interventi sul territorio.

Sono state installate trappole (pig brig) nelle zone più critiche, con la supervisione di coadiutori iscritti all'albo provinciale di Avellino.

Questo è un passo importante per proteggere la Villa Comunale dai danni causati dai cinghiali, che da tempo ne minano la bellezza".

Parallelamente, sono in corso lavori di manutenzione della nostra villa:

Installazione di nuove lastre di cemento e cordoletti.

Scorticatura delle cortecce per rimuovere licheni e muffe, e concimazione degli apparati radicali con perforazione del terreno.

Sostituzione del terreno indurito con pietrame drenante per una migliore gestione dell'acqua piovana.

Potatura degli alberi e concimazione del prato danneggiato.

Inoltre, saranno piantati dieci nuovi ippocastani e installate tre mini isole ecologiche per facilitare la raccolta differenziata.

"La Villa Comunale - conclude Franza - rappresenta un patrimonio prezioso per la comunità, un vero e proprio polmone verde che merita di essere curato e preservato".

