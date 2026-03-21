Ariano: scarti di animali sparsi nei campi a Valleluogo La denuncia di abitante: "E' davvero uno schifo, una storia che va avanti da una settimana"

Scarti di animali sparsi nei campi. Accade nelle campagne di Valleluogo ad Ariano Irpino. La denuncia di abitante: "E' davvero uno schifo, una storia che va avanti da una settimana. C'è chi in maniera incivile abbandona sacchetti con all'interno scarti di carne che a loro volta vengono poi sparsi dai cani nei terreni. Non riusciamo a venirne a capo.

Il punto preciso, è dalla quercia di Valleluogo a Giorgia. E nom sembra che sia la prima volta che accade una cosa simile. Situazione analoga anche nel piazzale del cimitero.

Un episodio del genere è stato denunciato sul versante opposto, lungo la strada provinciale che da località Casone porta a Flumeri e Villanova del Battista.

In più di un'occasione, qualcuno ha scaricato in questa strada nella cunetta scarti di maiale. Il caso è stato segnalato anche alla polizia municipale ma non è stato individuato finora nessun colpevole. Viene rivolto un invito ad un maggiore senso di civiltà e rispetto per l'ambiente.