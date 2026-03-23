Ariano: donato un pulmino alla comunità religiosa di Valleluogo La grande forza dell'associazione Michele De Gruttola

Tutto è partito da una semplice richiesta da parte di una delle sorelle dei silenziosi opera della croce di Valleluogo ad Ariano Irpino, presa a cuore e concretizzata in poco tempo dall'associazione Michele De Gruttola. L'esigenza di un pulmino per le varie attività del centro.

Ci sono impegni che diventano promesse… e promesse che diventano realtà. E così è stato per questa iniziativa.

L’associazione, non ha perso tempo e ha subito attivato tutti i canali necessari, come sempre in maniera trasparente per mettere su una raccolta fondi, diventata subito virale, con il coinvolgimento di persone anche dall'estero.

Una promessa fatta in occasione dell'ultimo memorial dedicato a Michele e diventata realtà con la donazione e consegna di un pulmino alla comunità tanto cara al beato Luigi Novarese.

Un gesto concreto che parla di cuore, comunità e amore verso chi ogni giorno si dedica agli altri.

"Tutto questo è stato possibile grazie alla gente che ci ha sostenuto, alla vicinanza e generosità. Perché la solidarietà, quando è condivisa, diventa forza. Continuiamo insieme questo cammino fatto di determinazione, concretezza e soprattutto umanità".