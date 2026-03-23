Ariano, Martiri vecchi: "C'è il sospetto che qualcuno brucia plastica in casa"

"C'è qualcuno che brucia plastica in casa in maniera scellerata. Una combustione illecita di rifiuti, dannosissima, che provoca odori nauseabondi".
A denunciarlo sono alcuni abitanti del rione Martiri vecchi ad Ariano Irpino. "In questa zona, dove davvero non ci pensa nessuno, ci mancava ora solo questo scempio. Forse non è chiaro, che si tratta di un reato penale, le cui condotte possono essere punite anche con la reclusione e pesanti sanzioni".
L'appello: "Chiediamo a chi di competenza, a partire dalla polizia municipale, Asl carabinieri forestali, di effettuare un sopralluogo nella zona, nelle ore serali".
E non sarebbe l'unca zona inn cui avvengono episodi del genere. Negli anno scorsi una idetica situazione ci era stata segnalata in contrada Masciano, luongo la strada che porta a Villanova del Battista. Fuomo e odore acre, proveniente da alcune campagne. (Foto archivio rione Martiri di Francesco Losp).