Ariano, Martiri vecchi: "C'è il sospetto che qualcuno brucia plastica in casa" "Una combustione illecita di rifiuti, dannosissima, che provoca odori nauseabondi"

"C'è qualcuno che brucia plastica in casa in maniera scellerata. Una combustione illecita di rifiuti, dannosissima, che provoca odori nauseabondi".

A denunciarlo sono alcuni abitanti del rione Martiri vecchi ad Ariano Irpino. "In questa zona, dove davvero non ci pensa nessuno, ci mancava ora solo questo scempio. Forse non è chiaro, che si tratta di un reato penale, le cui condotte possono essere punite anche con la reclusione e pesanti sanzioni".

L'appello: "Chiediamo a chi di competenza, a partire dalla polizia municipale, Asl carabinieri forestali, di effettuare un sopralluogo nella zona, nelle ore serali".

E non sarebbe l'unca zona inn cui avvengono episodi del genere. Negli anno scorsi una idetica situazione ci era stata segnalata in contrada Masciano, luongo la strada che porta a Villanova del Battista. Fuomo e odore acre, proveniente da alcune campagne. (Foto archivio rione Martiri di Francesco Losp).