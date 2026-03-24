Centinaia di segnalazioni a Ottopagine da Ariano: ecco un nuovo appello Rione Martiri: il problema riguarda questa volta un palo della pubblica illuminazione

Centinaia di segnalazioni, molte delle quali portate a soluzione. Abbiamo le prove. Altre rimaste purtroppo lettera morta. Ma la collaborazione con l'ente comunale, in modo particolare con l'area tecnica e l'assessore Toni La Braca è stata più volte determinante per la risoluzione spesso anche immediata di piccole problematiche.

Sia ben chiaro, chiunque sarà il nuovo sindaco futuro della città riceverà le stesse sollecitazioni da parte nostra, allo scopo di contribuire a risolvere i problemi della città. E sotto questo aspetto, va dato atto all'attuale amministrazione comunale, di non aver mai ostacolato in alcun modo o forma il nostro lavoro. Di sicuro abbiamo pressato più noi che una minoranza dormiente in consiglio comunale.

Ed ecco oggi una nuova richiesta. E' appena giunta alla nostra attenzione. Ed è molto dettagliata e chiara.

All'ingresso della rotatoria Martiri ad Ariano Irpino, venendo da Foggia, lato destro quindi, poco dopo una rivendita di auto, c'è un lampione rotto da almeno 5 anni. La prima volta fu abbattuto da un'auto e ci sono voluti 2 anni per ripristinarlo. La seconda volta è caduto il terminale curvo (dove è allocata la lampada) perché nel periodo natalizio hanno attaccato le corde delle luminarie e per il peso si è spezzato. Da allora siamo in un cono d'ombra, proprio in una zona ad alto traffico che incarna di diramazione sulla rotatoria.

Per l'esattezza siamo all'altezza dell'ufficio postale di rione Martiri, sul lato opposto. Giriamo la segnalazione all'area tecnica e all'assessore Toni La Braca affinchè possa essere risolta al più presto questa problematica. Vi aggiorneremo in merito. Per le vostre segnalazioni continuate a contattarci al seguente indirizzo: redazione.ottopagine@gmail.com