Ariano: "Ridateci piazzetta Sant'Andrea fiorita e libera dalle auto" "E' un pugno nell'occhio, come lo sono altre piccole piazzole lungo via D'Afflitto".

"Ridateci piazzetta Sant'Andrea fiorita e libera dalle auto. E' un pugno nell'occhio, come lo sono altre piccole piazzole lungo via D'Afflitto".

E' l'appello di che arriva dal centro storico dove a dominare purtroppo, a quanto pare ancora per poco è la sosta selvaggia. La "scusa" è legata ai lavori in centro, alla mancanza di una segnaletica che presto verrà realizzata con regole ben precise che scoraggeranno sicuramente molti furbetti.

Da piazza San Biagio, a via D'Afflitto fanno sapere dal comune cambierà la musica. Ieri nel giorno del santo patrono, banda musicale tra le auto parcheggiate da residenti e commercianti accanto allo storico palazzo Aliperta e all'ex chiesa di Sant'Andrea. Una pessima abitudine che dura da anni e che si spera possa finalmente cessare.

Non servono paletti o piante, ma semplicemente educazione, civiltà e buon senso. "Questa estate ci auguriamo di poterci godere strade e piazze nuove, libere dalle auto, portatele nel mega parcheggio Calvario. Che ben vengano nuove panchine e fiori al loro posto".

La foto risale a diversi anni fa nel corso di "FlorAriano 2018" in centro. Non c'è proprio paragone rispetto ad oggi!