Tennis: trionfo nel Sannio degli arianesi Mazzarella e Gambacorta Successo al torneo di 4ª categoria tappa del circuito primavera regionale

Si chiude con grande successo il torneo di 4ª Categoria tappa del Circuito Primavera regionale, che ha portato a San Giorgio del Sannio ben 87 partecipanti provenienti da Campania, Molise e Basilicata.

Un’edizione caratterizzata da un livello tecnico sorprendentemente elevato, ben oltre quanto suggerito dalle classifiche federali, e che ha regalato incontri di assoluto spessore. Nel tabellone maschile, la finale ha offerto uno spettacolo degno di categorie superiori.

A spuntarla è stato ottimo ed esperto maestro arianese Carlo Mazzarella (Tc La Tartaruga) che ha superato Gerardo Santoro con il punteggio di 6/7 6/1 11/9 al termine di una sfida combattutissima, decisa al super tie-break dopo oltre due ore di gioco.

Decisivo il sangue freddo di Mazzarella, capace di annullare un match point e ribaltare l’inerzia di un incontro che ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso fino all’ultimo scambio.

Nel torneo femminile, successo per la giovane promessa Angela Gambacorta. L’under 14 si è imposta nel derby arianese contro Maria Elena Riccio (Tc La Tartaruga) con il punteggio di 6-3 6-2, confermando qualità tecniche che la proiettano già verso categorie superiori