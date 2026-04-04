Ariano, Felice Vitillo: "Ricollocare un fontanino pubblico in piazza Duomo" Il comune condivide la proposta dell'ambientalista arianese

L'ambientalista Felice Vitillo propone l’installazione di un fontanino pubblico in Piazza Duomo ad Ariano Irpino, servizio che in passato era presente nella stessa area. Un'idea che senza difficoltà l'area tecnica del comune avrebbe condiviso insieme alla direzione artistica attraverso l'attivissimo Antonio Spagnuolo. L'intento è quello di ripristinarli in più punti della città.

"Ritengo che l’installazione di un fontanino rappresenterebbe un significativo beneficio per la collettività, poiché: garantirebbe l’accesso immediato all’acqua potabile, bene comune fondamentale per tutti, senza costringere cittadini e visitatori a entrare in bar o locali per idratarsi, offrirebbe un punto di ristoro soprattutto nei mesi estivi, contribuendo alla tutela della salute pubblica, favorirebbe la riduzione dell’utilizzo di bottiglie di plastica, in linea con gli obiettivi di sostenibilità ambientale, valorizzerebbe ulteriormente Piazza Duomo come luogo di aggregazione e accoglienza, servirebbe un’area particolarmente frequentata, situata di fronte alla Cattedrale e vicina a Piazza Plebiscito, sede del comune e principale punto di riferimento cittadino.

Si segnala inoltre - continua Vitillo - che nella piazza è già presente un manufatto in maiolica, elemento di valore storico e artistico che potrebbe ispirare la realizzazione del nuovo fontanino.

Vista la prossima installazione di un fontanino in piazza Garibaldi, sarebbe opportuno realizzare quello di piazza Duomo nella stessa tipologia, garantendo armonia estetica e continuità stilistica tra le due piazze.

L’installazione di un fontanino rappresenterebbe quindi un intervento utile, sostenibile e coerente con il principio dell’acqua come diritto e bene comune, a vantaggio di tutta la cittadinanza".