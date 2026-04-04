Tony Lucido: "La nostra Pasqua è valorizzare e amare la nostra terra" L'alta Irpinia sta conoscendo la stagione più brutta della sua storia con il primato di emigrazione

"Questa Pasqua 2026, vede ancora una volta l’uomo a caccia del suo simile, provocare genocidi e guerre. Sì, guerre, quelle combattute con armi convenzionali ed altre con strumenti di natura sociale ed economica che privano le persone della libertà e della dignità. La Santa Pasqua faccia emergere nei cuori di tutti la speranza per la costruzione della pace nel mondo.

La crisi economica, sociale e di valori possano aiutare tutti a riscoprire il valore della Pasqua, ponendo al centro l’uomo prima di ogni altra cosa!

Noi, della pro loco alta Irpinia Sant’Angelo dei Lombardi Aps, siamo impegnati da sempre a dare testimonianza personale ed esempio per la promozione del territorio e dell’uomo con il suo patrimonio culturale, storico e sociale, restando sempre "Custodi del creato".

Lo srive in una nota Tony Lucido, sentinella autentica dell'alta Irpinia attivamente impegnato nel sociale e nella promozione del territorio.

Lontani da ogni formalismo o ritualità, prima di ogni altra cosa, mettiamo al centro i poveri, gli emarginati, le persone con i loro problemi, le loro angosce e le loro difficoltà. Il nostro pensiero va a tutti gli immigrati di ieri e di oggi che, affamati e violentati, fuggono da guerre alla ricerca della pace, di giustizia e di solidarietà. Come sempre il nostro pensiero affettuoso e commosso va anche ai figli di questa nostra terra d’Irpinia, costretti ad emigrare ed oggi sparsi nel mondo, che onorano le loro origini con dignità e sodo lavoro.

L’alta Irpinia sta conoscendo la stagione più brutta della sua storia con il primato dell’abbandono dei paesi, lo svuotamento delle terre di mezzo. La desertificazione della dorsale appenninica è sempre più forte e concreta.

Così anziché ricevere le dovute attenzioni, sostegni e solidarietà sta subendo un nuovo inopportuno e sbagliato centralismo che facendo prevalere la logica dei numeri, priva la popolazione di questo territorio di sanità, assistenza, tribunali, uffici, scuole e ogni altra forma di servizi concreti, per non parlare poi della viabilità. La presenza dello Stato in territori come il nostro deve avere la connotazione di presenza strategica per garantire la qualità della vita per cui valga la pena di restare.

Noi, del mondo delle Pro Loco, siamo impegnati nel riannodare i fili della storia, nel rafforzare il senso di identità e di appartenenza, in sostanza partire dalle radici per costruire opportunità culturali, sociali ed economiche per cui valga la pena restare. Il sud e le zone interne della dorsale appenninica non possono rappresentare sempre una difficoltà ma sono un’opportunità per le fasce costiere, per l’Italia e l’Europa di riequilibrio territoriale, di salvaguardia dell’ambiente, di rafforzamento delle radici e del senso di appartenenza, avverso a una smisurata crescita della popolazione nella fascia costiera e nelle grosse metropoli, tra disagi e disorientamento. I

l nostro impegno resta sempre e solo un atto d’amore per la nostra terra, per il sud, per l’Alta Irpinia, per Sant’Angelo dei Lombardi.

Ci auguriamo di incontrare tanti, persone, associazioni, enti, istituzioni e politica lungo questa strada dell’impegno nel promuovere, valorizzare ed amare la nostra terra d’Irpinia! Anche questa è la nostra Pasqua!

Buona Pasqua ad ognuno di voi ed a tutti voi da parte della pro loco alta Irpinia, dei collaboratori tutti, dei volontari del servizio civile universale.