Irpiniambiente: ecco il calendario di raccolta dei rifiuti fino a maggio Carta e penna, segnate le date

Irpiniambiente informa la cittadinanza che, in occasione delle festività di lunedì 6 aprile (Pasquetta), di sabato 25 aprile (Festa della liberazione) e di venerdì 1° maggio 2026, il servizio di raccolta dei rifiuti sarà effettuato secondo le seguenti modalità:

Lunedì 6 Aprile: saranno garantite la raccolta della frazione indifferenziata e la raccolta della frazione organica.

Si precisa che la raccolta dell'indifferenziato nei punti jolly e quindi zone di San Liberatore, Serra e Stillo non sarà effettuata il pomeriggio, così come di solito, ma verrà effettuata la mattina, a partire dalle ore 06:00 del mattino.

Sabato 25 aprile: saranno garantite la raccolta della frazione indifferenziata e la raccolta della frazione organica.

Venerdì 1° maggio: La raccolta della plastica sarà sospesa. Si invita la cittadinanza a collaborare e a rispettare le indicazioni sopra riportate per garantire un corretto svolgimento del servizio.