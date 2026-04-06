Festività pasquali: la cartolina di buon auspicio da Grottaminarda Il messaggio del sindaco Marcantonio Spera

E' diventata in poco tempo virale la cartolina di Pasqua del comune di Grottaminarda ispirata alla stazione Hirpinia, uno dei canteri più importanti d'Italia.

"Ci siamo fatti aiutare dall'Intelligenza artificiale quest'anno, per un augurio di Pasqua speciale, per Grottaminarda e per l'Irpinia - afferma il sindaco di Grottaminarda Marcantonio Spera - un augurio di ulteriore crescita e sviluppo nel nostro territorio e quindi di maggior prosperità, opportunità e serenità per tutte le famiglie, per i giovani, per le attività commerciali e per le imprese, con l'arrivo, finalmente, del treno presso la Stazione "Hirpinia".

L'auspicio è che ciò che oggi stiamo immaginando con il supporto dell'intelligenza artificiale a breve si tramuti in realtà e quel treno che ho voluto in questa cartolina di auguri rappresenti un desiderio collettivo che si realizza".