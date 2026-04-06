Ariano, due gomme forate ad un'auto in via Tranesi: caso isolato? La segnalazione di un cittadino a Ottopagine

Due gomme forate ad un'auto parcheggiata lungo via Tranesi ad Ariano Irpino. L'episodio è avvenuto nei giorni scorsi. "Episodio isolato o ci sono stati altri casi analoghi - si chiede giustamente la vittima di questo episodio - la mia auto era parcheggiata nei pressi di un negozio di maiolica, più verso via Conservatorio".

Episodi analoghi ma a quanto pare per "dispetti" legati al parcheggio davanti ad alcune abitazioni, sarebbero avvenuti nella vicina via Parzanese.

La speranza è che possa trattarsi di azioni isolate e non di una escalation di episodi, rimasti purtroppo impuniti e che ci riportano all'estate scorsa, a partire dalla rassegna vicoli ed arte dove diversi automobilsti hanno subito danneggiamenti. Alcuni anche nei pressi del parcheggio dell'ospedale Frangipane-Bellizzi e in altre zone della città, dal centro alle periferie.