Ariano, due gomme forate ad un'auto in via Tranesi: caso isolato?

La segnalazione di un cittadino a Ottopagine

ariano due gomme forate ad un auto in via tranesi caso isolato

La segnalazione del giorno

Ariano Irpino.  

Due gomme forate ad un'auto parcheggiata lungo via Tranesi ad Ariano Irpino. L'episodio è avvenuto nei giorni scorsi. "Episodio isolato o ci sono stati altri casi analoghi - si chiede giustamente la vittima di questo episodio - la mia auto era parcheggiata nei pressi di un negozio di maiolica, più verso via Conservatorio". 

Episodi analoghi ma a quanto pare per "dispetti" legati al parcheggio davanti ad alcune abitazioni, sarebbero avvenuti nella vicina via Parzanese. 

La speranza è che possa trattarsi di azioni isolate e non di una escalation di episodi, rimasti purtroppo impuniti e che ci riportano all'estate scorsa, a partire dalla rassegna vicoli ed arte dove diversi automobilsti hanno subito danneggiamenti. Alcuni anche nei pressi del parcheggio dell'ospedale Frangipane-Bellizzi e in altre zone della città, dal centro alle periferie. 

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