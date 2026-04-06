Ariano: il lunedì dell'Angelo e la riscoperta dell'antica chiesa di Loreto Un segno di fede che unisce spiritualità e cultura popolare

Il lunedì dell’Angelo, noto come Pasquetta, è spesso accompagnato da una diffusa devozione popolare alla Madonna, soprattutto in diverse regioni italiane.

Pur non essendo una festa mariana liturgica, molti fedeli vivono questa giornata con pellegrinaggi e visite ai santuari dedicati a Maria. La tradizione esprime il desiderio di condividere con la Madre la gioia della Risurrezione di Cristo. Tra momenti di preghiera e convivialità, si rinnova un legame semplice e profondo con la figura materna di Maria. Un segno di fede che unisce spiritualità e cultura popolare.

Ad Ariano Irpino in questo lunedì dell'Angelo è stata riscoperta un'antica usanza che affonda le radici nel passato. Una messa è stata celebrata nella piccola chiesa dedicata alla Madonna di Loreto. Proprio come avveniva tanti anni fa in un grande clima di festa. Si arrivava a piedi da ogni parte tra strade sterrate e di ciottoli.

Così don Daniele Palumbo che ha voluto fortemente questo momento:

"Colpisce, ancora oggi, ascoltare i racconti legati a quella chiesa, custoditi nella memoria di chi la frequentava 30 o 40 anni fa. Sono ricordi vivi, intensi, capaci di attraversare il tempo senza perdere forza. Segno che quel luogo è percepito come davvero santo, abitato da una presenza che accompagna e custodisce.

La Madonna vi appare come un faro, un punto di riferimento stabile nella vita di tanti. Un legame profondo che continua a vivere nel cuore della comunità e, in particolare, di molti arianesi".