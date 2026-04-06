Aleandro Longhi: "Il partito democratico ha fatto una buona scelta"

"Carmine Grasso sindaco di Ariano: il candidato del campo largo"

aleandro longhi il partito democratico ha fatto una buona scelta

Verso le elezioni amministrative di primavera

Ariano Irpino.  

I partiti afferenti al "Campo largo: Pd, Psi, Noi di centro, Italia viva, Movimento 5Stelle, Avs (Alleanza Verdi Sinistra), assieme a Generoso Maraia e Aleandro Longhi, hanno delegato il Pd, a seguito della sua stessa richiesta, a proporre il candidato a sindaco di Ariano Irpino, sul cui nome si sarebbero a loro volta pronunciati.

"Il Pd - afferma in una nota il senatore Aleandro Longhi - è consapevole che da solo non potrà vincere le elezioni, così come gli altri partiti del Campo Largo sono altresì consapevoli di non poter vincere da soli. Lo si è del resto ampiamente verificato nel recente referendum costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati, in cui i partiti del No, che per la maggioranza coincidono col Campo Largo, uniti hanno vinto. La destra retriva che era per il Sì, ha fatto quadrato ma ha perso, ed è la stessa destra che si è coalizzata per candidare a sindaco di Ariano Irpino, Mario Ferrante.

 

Il Pd ha affrontato un ampio dibattito da cui è scaturita, a stragrande maggioranza, la candidatura di Carmine Grasso a sindaco del Tricolle, seguita a notevole distanza da altre proposte.

Carmine Grasso, persona proveniente da una famiglia semplice e che si è fatto da sé, realizzando appieno la sua qualifica professionale, è un medico, è un chirurgo, è stato primario, e ancor oggi presta la sua opera presso l’ospedale di Ariano, nonostante sia in pensione. Ha sempre lavorato con abnegazione e sensibilità, a disposizione di chiunque avesse bisogno, in ogni momento e spesso, gratuitamente.

L’ospedale ha recentemente subito una ristrutturazione di facciata, ma chi ha diretto la Asl, ha dimenticato che un presidio ospedaliero senza medici e infermieri, non funziona. Se si ritirassero i medici che lavorano pur essendo in pensione, l’ospedale sarebbe alla paralisi e i già lunghi tempi delle liste di attesa, aumenterebbero.                                                                         

Carmine Grasso ha anche una grande esperienza amministrativa maturata nel Comune di Ariano Irpino in qualità di vice-sindaco.

Nelle elezioni amministrative del 2020 è stato il consigliere del PD che ha ottenuto il maggior numero di preferenze: ben 455. È lui pertanto, il candidato idoneo a trainare l’intero Campo Largo a vincere le prossime elezioni amministrative. Carmine Grasso ha capacità di ascolto, non è persona autoreferenziale, ma in grado di lavorare con una squadra: riesce a fare la sintesi delle esigenze degli arianesi. Grasso lavora da oltre quarant’anni, non ha vissuto di politica, non ne ha bisogno, ma è la politica che ha bisogno di lui e può essere l’uomo giusto per arrestare la decadenza di Ariano Irpino e per condurre altresì l’ospedale all’eccellenza.

Il suo programma, che presto sarà presentato alla cittadinanza, sarà aperto all’ulteriore contributo di tutti gli arianesi. Il Partito Democratico ha fatto una buona scelta".

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