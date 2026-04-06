Ariano: illuminazione pubblica saltata a Cardito durante gli scavi per la fibra Nuova lettera di Ettore Sommariva al comune

"Da qualche anno e a tutt'oggi non è perfettamente fuzionante l'impianto di pubblica illuminazione dal lato adiacente l'ex deposito Air, nonostante le mie precedenti segnalazioni".

Ettore Sommariva torna a scrive al sindaco Enrico Franza, all'ufficio tecnico comunale e al comando di polizia municipale du Ariano Irpino.

"Si chiede urgente sopralluogo e l'intervento della ditta di manutenzione elettrica per il ripristino dell'impianto e la sostituzione delle eventuali lampade non funzionanti, per motivi di sicurezza. Si resta in attesa di un vostro urgente riscontro".

Un problema che sarebbe stato causato durante i lavori di scavo per la fibra ottica. Da quel momento il blocco. Il comune attraverso l'assessore Toni La Braca, sta seguendo la vicenda che si spesa possa sbloccarsi al più presto. Come pure la ricollocazione del palo e relariva illuminazione all'interno della rotatoria.